تركيا تكشف عن عدد الإرهابيين داخل أراضيها وعن آلاف المعتقلين

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، عن العدد المتبقي من الإرهابيين على الأراضي التركية، وعن العمليات التي نفذتها السلطات ضد هذه المجموعات.

وقال صويلو خلال كلمة ألقاها أثناء مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021، في مقر البرلمان التركي في أنقرة، إن بيانات وزارته تشير إلى تنفيذ 102 ألف عملية أمنية داخلية في البلاد تم من خلالها تحييد 809 إرهابي خلال الفترة الماضية.

وأكد صويلو، في تصريحات نقلتها "الأناضول"، أن القوات التركية دمرت 882 ملجأ ومأوى وعربتين مفخختين، وأفشلت 187 حادثة إرهابية، على حد زعمه.

وكشف وزير الداخلية التركي عن تراجع عدد الإرهابيين داخل تركيا، مشيرا إلى وجود 320 إرهابيا فقط في الوقت الحالي.

وبيّن الوزير أن السلطات التركية قد اعتقلت 20 ألف شخص، وأنه خلال العام الجاري فقط، تم توقيف 197 ألف شخص ضمن 135 عملية أمنية.

وتطرق الوزير التركي إلى العلميات التي تقوم بها بلاده ضد تنظيم "غولن"، الذي تتهمه تركيا بتنفيذ محاولة الانقلاب الأخيرة ضد الرئيس أردوغان، مشيرا إلى فصل 42 ألف شخص من الوزارة وإبعاد 14 ألف، وإعادة 13 ألف موظف إلى رأس عملهم.

ونوه الوزير التركي بأن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية التهم الموجهة ضد تنظيم "غولن" قد بلغ 292 ألف شخص، وأنه تم اعتقال 96 ألف شخص آخر.