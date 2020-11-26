عمدة موسكو: نظام الرعاية الصحية في موسكو يتمكن من التعامل مع الوباء

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن نظام الرعاية الصحية في موسكو يتمكن من التعامل مع مكافحة الوباء.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر قناة "روسيا 24 ": "النظام بأكمله يتمكن من التعامل، لكن هذا العمل يزداد كثافة كل يوم".

وأضاف سوبيانين: "الأسبوع الماضي، لم يكن دراماتيكيا بالنسبة لموسكو".

وأردف: "لدينا ما يكفي من مجموعة الأدوية المضادة لـ "كوفيد"، لقد اشترينا كمية احتياطية منذ فترة طويلة، لأننا عرفنا ونعرف بوضوح كمية الأدوية، التي نحتاج إليها في المستقبل القريب، وتم تأمين مثل هذا الاحتياطي في المدينة، ولا توجد حاليًا مشاكل في هذا الأمر" .

ووفقا له، فإن الزيادة في الحالات المكتشفة لفيروس كورونا بلغت 6 في المئة، والمعالجة في المستشفيات - 3 في المئة.

وختم سوبيانين: "لا يمكن القول بأن "كوفيد" أصبح أقل مكرا وأكثر أمانا. لا شيء من هذا القبيل. يجب عدم التهاون وإطلاق مختلف الخرافات".

وتم تسجيل 6075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو خلال الـ24 الساعة الماضية.