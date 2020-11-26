ترامب عن فوز بايدن: هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الانتخابات الأمريكية "مزورة" بنسبة 100%.

القاهرة – سبوتنيك. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما.

وشكك ترامب في تغريدته في حصول منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددًا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

Just saw the vote tabulations. There is NO WAY Biden got 80,000,000 votes!!! This was a 100% RIGGED ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

​وقال ترامب: "شاهدت للتو جدولة التصويت... لا يمكن أن يكون بايدن حصل على 80 مليون صوت!!! كانت هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تصريحات سابقة إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات، لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

بدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

​وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوط من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.