السويد...كورونا يطول العائلة الحاكمة ويصيب الأمير كارل فيليب وزوجته

ووفقا لصحيفة "أفتونبلاديت" المحلية، فإن بيان ملكي، أفاد بأن كارل فيليب (41 عاما)، ابن الملك كارل غوستاف السادس عشر والأميرة سيلفيا، يعاني برفقة زوجته صوفيا (35 عاما)، من أعراض إنفلونزا طفيفة، وهما يتعافيان في حجر منزلي مع طفليهما الصغيرين.

© AFP 2020 / Stina Stjernkvist السويد تشدد الإجراءات الاحترازية وسط الجائحة أنه من المزمع أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة الملكية اجتمعت لإحياء جنازة شقيق الملكة، الأسبوع الماضي، لكن كلّ أعضائها خضعوا لاختبار أتت نتيجته سلبية قبل حضور المراسم.

يذكر أن السويد تعتمد نهجا أكثر ليونة للتعامل مع فيروس كورونا، إذ لم تفرض يوما تدابير عزل عام صارمة بقدر تلك المتخذة في بلدان أخرى. وبلغ مجموع الإصابات فيها 230514 حالة، في مقابل 6555 وفاة حتّى أمس الأربعاء.