بيسكوف: الكرملين لم ينتبه لنشر وسائل الإعلام تفاصيل المحادثة بين بوتين وماكرون

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين لم ينتبه لنشر الصحيفة الفرنسية " شاللينغيس"، تفاصيل المحادثة بين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "لا، لم ينتبهوا (في الكرملين)".

وقد ذكرت صحيفة "شاللينغيس"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أنه خلال المحادثات الهاتفية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب بوتين من ماكرون مساعدة فرنسا، ولا سيما معهد باستير، لمساعدة روسيا في إنتاج لقاح ضد "كوفيد19" .

ويذكر، بأن المرة الأخيرة، التي تحدث فيها بوتين وماكرون عبر الهاتف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وبحسب الكرملين، ناقش الزعيمان الوضع في ناغورني قره باغ، وكذلك "بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال المكافحة المشتركة للتهديد الإرهابي".

وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى هذه القضايا، ناقش الرئيسان أيضًا موضوع مكافحة فيروس كورونا. بعد هذه المحادثة، أعلن الكرملين، أنه "تم الإعراب عن الاهتمام بتعميق التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إقامة روابط بين الهياكل المتخصصة الروسية ومعهد باستور في تطوير وإنتاج اللقاحات".

وقد وجرى تطوير ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا، قد أثبت اثنان منها فعاليتهما. وقد بدأ بالفعل إطلاق إنتاج لقاح مركز "غامالي".