ترامب يوجه نصيحة "مرفوضة" للأمريكيين في عيد الشكر

ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجّه نصيحة للشعب الأمريكي، تخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وحث ترامب الأمريكيين في بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، على "التجمع في المنازل وأماكن العبادة" قبل حلول عيد الشكر، وذلك في الوقت الذي يحث فيه خليفته، الرئيس المنتخب، جو بايدن، ومسؤولو الصحة العامة على ممارسة التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمات الكبيرة خلال العطلات للحد من انتشار (كوفيد-19)، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال ترامب في البيان : "أشجع جميع الأمريكيين على التجمع في المنازل ودور العبادة لتقديم صلاة الشكر لله على بركاتنا الكثيرة".

ويأتي بيان البيت الأبيض في الوقت الذي ينصح فيه خبراء الصحة العامة الأمريكيين بالبقاء في منازلهم وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد، وتحذيرات من أن الوباء قد يزداد سوءًا خلال موسم العطلات.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم حضور المسيرات المزدحمة والتجمعات الداخلية الكبيرة والمتاجر المزدحمة، في محاولة لإبطاء تفشي المرض، كما أنها نصحت الوكالة بعدم السفر الأسبوع الماضي مع ارتفاع الحالات على مستوى البلاد.

والتزم البيت الأبيض الصمت إلى حد كبير بشأن الاحتياطات الصحية لعيد الشكر، ولم يفعل الكثير للترويج لإرشادات العطلة من مركز السيطرة على الأمراض، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وناشد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأمريكيين، أمس الأربعاء، باتخاذ خطوات للحفاظ على سلامتهم في ظل تزايد إصابات كوفيد-19 عشية عطلة عيد الشكر كما تعهد مجددا بجعل مكافحة الجائحة أولوية قصوى عند تولي المنصب رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.