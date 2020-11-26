نتنياهو يوجه رسالة للإمارات بمناسبة يومها الوطني... فيديو

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى دولة الإمارات العربية، بمناسبة اليوم الوطني الذي يحل في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وقال نتتيناهو لموفد تلفزيون دبي، في لقاء صحفي، "إن اليوم الوطني للإمارات سيكون يوم جديد من الأمل العظيم، والنعمة العظيمة، نعة السلام".

بالفيديو: رسالتي للإمارات بمناسبة حلول يومها الوطني - "هذا هو يوم أمل عظيم!"

#اليوم_الوطني_الإماراتي pic.twitter.com/Lzqz6jqVYC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020

وكشفت قناة عبرية النقاب، مساء الثلاثاء الماضي، عن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبحرين والإمارات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له إلى الخليج، حيث يتوجه إلى مملكة البحرين الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الأربعاء.

في سياق متصل، وجّه حاكم دبي بالعفو عن 472 سجينا من جنسيات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن الأمر الصادر عن حاكم دبي يأتي انطلاقاً من حرصه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا "لتمكينهم (المحكومين) من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاءً لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه".