كوريا الشمالية تحاول اختراق الشركات المصنعة للقاح كورونا لدى جارتها الجنوبية

حاولت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، اختراق شركات كورية جنوبية تطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز عن لجنة مخابرات برلمانية أن كوريا الشمالية حاولت اختراق شركات كورية جنوبية تطور لقاحات لفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن-يونغ، التكتلات الكبرى في بلاده إلى الاستعداد للتعاون المحتمل بين الكوريتين على الرغم من العلاقات المتوقفة حاليا.

وشدد الوزير في اجتماع مع مسؤولين من التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى، على أن الانفراج في العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقال "لا يمكننا استبعاد إمكانية التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي قد يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، إذا أتيحت لنا الفرصة لرؤية المرونة في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتقدم في المحادثات النووية وتطوير لقاحات فيروس كورونا".

من جهته تعهد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، بالحفاظ على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية عن طريق القوة، بمناسبة الذكرى العاشرة لهجوم كوريا الشمالية الدامي على جزيرة حدودية في كوريا الجنوبية.

وقال سوه في كلمة تذكارية خلال المراسم التي أقيمت الاثنين في مقبرة وطنية وسط مدينة دايجون "يحتاج السلام الحقيقي إلى دعم من القوة الحقيقية"، مضيفًا: "سننشئ موقفًا دفاعيًّا قويًّا ونحمي السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، حتى لا نكرر آلام الماضي".