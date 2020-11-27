محاكمة دبلوماسي إيراني بتهمة محاولة تفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا

يمثل دبلوماسي إيراني و3 إيرانيين آخرين للمحاكمة في بلجيكا، اليوم الجمعة، بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا، وهي المرة الأولى التي تحيل فيها دولة في الاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا للمحاكمة بتهمة الإرهاب.

واتهم الادعاء البلجيكي الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله الأسدي و3 آخرين بالتخطيط لشن هجوم على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس. وكان محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى الخطاب الرئيسي أمام التجمع.

وتقول السلطات إن أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية والبلجيكية أحبطت الهجوم على اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا.

وتم إلقاء القبض على الأسدي أثناء عطلته في ألمانيا وتسليمه إلى بلجيكا حيث جرى إلقاء القبض على اثنين يعتقد أنهما شريكان له وبحوزتهما نصف كغ من مادة (تي.إيه.تي.بي) المتفجرة وجهاز تفجير.

وبحسب "رويترز"، تعتقد السلطات البلجيكية أن الأسدي جلب المتفجرات من طهران إلى فيينا على متن رحلة جوية تجارية.

وشغل الأسدي منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان المسؤول عن عمليات المخابرات في جنوب أوروبا ويتصرف بناء على أوامر من طهران.

ولم يعلق الأسدي على الاتهامات، وقال محاميه إن الأسدي سيوضح حقيقة الأمر خلال جلسة المحاكمة.

كما نفت طهران التهم الموجهة إلى الأسدي ووصفتها بأنها "ملفقة" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تصنفه جماعة إرهابية.