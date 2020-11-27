تحطم طائرة "ميغ-29" هندية فوق بحر العرب

أعلن متحدث باسم القوات البحرية الهندية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "ميغ-29 كا" فوق بحر العرب.

ووقع حادث تحطم الطائرة يوم أمس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية.

وأقلعت الطائرة من حاملة الطائرات فيكراماديتيا. وتم إنقاذ أحد الطيارين ويجري البحث عن الثاني.

بدأت البحرية الهندية تحقيقا في الحادث. ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث حتى الآن.

توجد في خدمة الأسطول الهندي 36 مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ-29 كا"، تعمل على حاملة الطائرات فيكراماديتيا. وهناك 65 طائرة أخرى من نفس الطراز في صفوف القوات الجوية الهندية.