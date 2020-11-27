اشتباكات بين مزارعين والشرطة الهندية على قوانين زراعية... فيديو وصور

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في بعض مناطق ضواحي دلهي واستخدمت مدافع المياه عند نقاط الدخول لمنع المزارعين من التوجه إلى وسط المدينة.
وعرض التلفزيون لقطات تظهر تصاعد أعمدة من الدخان وأناسا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة فيما يحاول الآلاف اجتياز الحواجز وهم يلوحون بأعلام ويحملون عصيا. واستقل البعض جرارات بالقرب من الحواجز.
BREAK- Tear gas shells fired at farmers at the Delhi-Haryana Singhu border.— Zeba Warsi (@Zebaism) November 27, 2020
I’ve seen atleast 8 rounds of tear gas shells being fired.
Police have moved forward to push farmers back. #FarmersProtest #Watch #दिल्ली_चलो pic.twitter.com/hRt1iTytxM
وبموجب القوانين الجديدة التي تم سنها في سبتمبر/ أيلول ووصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها حاسمة لقطاع الزراعة يكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى بدلا من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة حيث كان المزارعون يضمنون وجود حد أدنى لسعر الشراء، وفقا لـ "رويترز".
Same on you #Congress #दिल्ली_चलो pic.twitter.com/Jiqg7H7Nyi— Ratnesh Rai (@meRatneshRai) November 27, 2020
وعارضت عدة منظمات للمزارعين القانون الجديد وقالت إنه لن يترك سوى هامش مساومة بسيط لصغار المزارعين، كما عبرت عن خوفها من أن تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار القمح والأرز.
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