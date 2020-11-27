الجيش الإيراني: أحبطنا مخططات القوى الأجنبية للسيطرة على المنطقة

قال رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن اقتدار القوة البحرية لقواته قد أحبط مخططات القوى الأجنبية للسيطرة على المنطقة.

وأفادت وكالة "فارس"، صباح اليوم الجمعة، بأن باقري قد أكد في بيان له، بمناسبة الذكرى الـ32 لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980 -1988)، أن القوة البحرية لبلاده قامت بخطوات كبيرة في إطار عقيدة البلاد واستراتيجياتها ومتطلباتها الدفاعية لبلوغ مكانة تشع بعظمتها واقتدارها.

وتابع باقري:

إن القوات البحرية نجحت في إحباط مخططات الاستكبار العالمي والقوى الأجنبية للسيطرة على المكونات الأمنية للمنطقة، وجعلت من إيران الإسلامية حاملة رسالة سلام وصداقة وأمن في المياه الإقليمية والدولية".

وأشار اللواء محمد باقري إلى أن البحرية الإيرانية نجحت في توسيع عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى أعالي البحار والمحيطات البعيدة، وتقوم بدورها الحساس كملاذ آمن عابر للمنطقة، مشددا على أن الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة تتطلب استمرار هذه العملية من التقدم الحازم والروح المعنوية المضاعفة، والعمل والحركة بشكل أسرع، والتي سيكون لها أبعاد واسعة.