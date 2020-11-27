اليابان تحاول الاستفادة من سكة الحديد العابرة لسيبيريا لنقل البضائع إلى أوروبا

أفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، اليوم الجمعة، بأن اليابان تعتزم، في العام المقبل، مواصلة محاولة الاستفادة من سكة الحديد العابرة لسيبيريا (ترانس سيب) لنقل البضائع إلى أوروبا، وذلك بعد إنجاز مشروع استعراضي لاستخدام أول قطار حاويات كامل لنقل البضائع اليابانية، انطلق من مدينة فلاديفوستوك الروسية في 18 تشرين الثاني / نوفمبر.

طوكيو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد تقول الوزراة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اعتبارا من العام المقبل، نتوقع مواصلة محاولة الاستفادة من سكة "ترانس سيب" ، لكن لا يوجد حاليا قرار بشأن كيفية القيام بذلك".

هذا وفي عام 2018، كان قد تم بالفعل تنفيذ محاولات لنقل البضائع بين اليابان وموسكو عبر سكة "ترانس سيب"، وفي عام 2019 - من اليابان إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة أنه "نتيجة لذلك، على الرغم من وجود ميزة زمنية واضحة لشركات الشحن اليابانية ومشغلي الخدمات اللوجستية، أصبحت تكلفة استخدام سكة "ترانس سيب" مشكلة كبرى".

ووفقًا للوزارة، فإنه نتيجة للمفاوضات مع الجانب الروسي بحثا عن طرق لحل المشكلة، تم طرح اقتراح لطريقة نقل البضائع بواسطة قطار حاويات كامل، كونه طريقة لحل مشكلة التكلفة، وفي عام 2020 تقرر إنجاز المشروع الاستعراضي لنقل البضائع.

وبحسب الوزارة اليابانية، سيتم تلخيص نتائج عمليات النقل التجريبي الجارية بعد نقل جميع البضائع خلال السنة المالية الحالية (حتى نهاية مارس 2021). وبعد ذلك، ستعقد جلسات استماع للمشاركين في المشروع حول إمكانية الاستفادة من سكة "ترانس سيب" في المستقبل.