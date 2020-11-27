البحرية الإيرانية تتحدث عن "ملحمة" نفذتها فرقاطة ألحقت الهزيمة بصدام حسين

أصدرت البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا تحدثت فيه عن ملحمة نفذتها فرقاطة بحرية تابعة لقواتها أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وأكدت استعداد قواتها التام لصون واستقرار البلاد.

وجاء بيان البحرية الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بمناسبة "يوم القوة البحرية"، والتي أشارت من خلاله إلى إنجازات قواتها في الحرب التي خاضتها الوات الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

ونوه البيان إلى أن القوات الإيرانية دمرت بشكل كامل قوات الجيش العراقي في عهد الرئيس صدام حسين، وتحدثت عن فرقاطه إيرانية كان لها دور كبير في هذه الانتصارات، على حد زعمها.

وجاء في البيان: "إنه قبل 40 عاما وفي مثل هذا اليوم حينما صنعت الفرقاطة البطلة (بيكان) تلك الملحمة ربما لم يفكر أحد بأن تتحول القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 4 عقود ليس فقط إلى قوة استراتيجية في مياه جنوب وشمال البلاد بل أن ترفع أيضا راية اقتدار إيران على بعد آلاف الأميال في البحار الحرة والمياه البعيدة".

وبحسب الوكالة، فإن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع الذكرى الأربعين لقيام الفرقاطة "بيكان" بعملية "مرواريد" والتي سيطرت من خلالها على المنصتين النفطيتين "البكر" والعمية"، وهزمت فيها الجيش العراقي في ذلك الوقت مع حلفائه الإقليميين.

وأضاف البيان: "رغم أن إرهابيي الجيش الأميركي استهدفوا البارجتين سهند وسبلان خلال فترة الحرب المفروضة، فان العشرات من مثيلات البارجتين قد تم تصنيعها بهمم وعزائم وخبرات الإيرانيين".

© Sputnik / M.Hassan الحرب الإيرانية العراقية... تفاصيل أطول نزاع عسكري في القرن العشرين

ونوه البيان إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الإيرانية من حيث تصنيع السفن الحربية والغواصات والقدرات والإمكانات الدفاعية للبلاد.