قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختراق الشركة المصنعة للقاح "أسترازينيكا"

وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز"، كانت محاولات القرصنة تستهدف "مجموعة واسعة من الأشخاص"، بما في ذلك موظفو الشركة الذين يعملون في دراسة وباء "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الهجمات باءت بالفشل.

يذكر أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية، أعلنت في وقت سابق، أن التحليل الثانوي للقاح المضاد لـ" كوفيد-19" الخاص بها أظهر أن نسبة فعاليته تتراوح بين 70 في المئة إلى 90 في المئة. وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تم الإبلاغ عن اختبارات ناجحة قامت بها شركة "موديرنا" بالإضافة إلى شركتي "بفايزير" و"بيون تيك"، مؤكدة فعالية لقاحاتها.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".