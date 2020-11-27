الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف النزاع في إثيوبيا لحوار سياسي عاجل

دعت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، اليوم الجمعة، جميع أطراف الصراع في إثيوبيا لاستئناف الحوار السياسي برعاية الاتحاد الأفريقي بشكل فوري، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة في منطقة تيغراي، من خلال المفاوضات.

أمستردام - سبوتنيك. وأفادت نبيلة، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية: "رسالتنا واضحة وتركز على العودة للحل السياسي بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف في إثيوبيا، ونحن ندعم بشدة جهود الاتحاد الأفريقي بهذا الشأن".

وأضافت: "نتمنى أن تستمع الأطراف لهذا النداء، والذي من شأنه أن يفتح المجال لحل الأزمة في تيغراي من خلال الحوار، لأنه الحل الأوحد للصراع القائم".

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المفوضية للشؤون الخارجية: "الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، منخرط جدا في اتصالاته مع الأطراف والحلفاء كافة وعلى جميع المستويات، لحل الصراع في إثيوبيا".

يذكر أن الآلاف قد فروا من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع الشهر الحالي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بالحزب الحاكم لجبهة تحرير شعب تيغراي، والتي اتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرار البلاد.

وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيغراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيغراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.