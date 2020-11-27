حذر منه نتنياهو... أنباء متضاربة عن اغتيال أكبر عالم إيراني متخصص بالصواريخ النووية... صور

نقلت وسائل إعلامية إيرانية مختلفة وبشكل واسع، أنباء عن اغتيال أحد أكبر العلماء المتخصصين في مجال الصواريخ النووية في البلاد، لكن وكالة الطاقة النووية الإيرانية نفت هذه الأخبار.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية باغتيال عالم إيراني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، في منطقة دماوند الباردة في إيران.

«ٱللَّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا»

سردار #محسن_فخری_زاده از دانشمندان رده بالای موشکی و هسته ای ایران، توسط عوامل تروریستی به شهادت رسید. pic.twitter.com/UIZc6iOyDE — حاج حیدر (@haj_haydar) November 27, 2020

وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع "خبر أون لاين" الإيراني، ومحطة الإذاعة الحكومية، حدثت عملية الاغتيال قبل ساعات فقط، ولم تنجح جهود الكوادر الطبية بإبقاء العالم على قيد الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن العالم الذي تم اغتياله هو، محسن فخري زاده، الذي كان من أكثر العلماء نفوذا في مجال البحث العلمي في إيران.

محسن فخری زاده استاد فیزیک هسته ای دانشگاه امام حسین و مسؤل ساخت کلاهک اتمی برای مقام معظم رهبری توسط سربازان گمنام موساد ترور شد. pic.twitter.com/aKZBqG4V8Q — مرحوم اکبر (@marhoomakbar) November 27, 2020

وأكد أحد القياديين في الحرس الثوري الإيراني، في تغريده له على "تويتر" نقلتها وكالة "رويترز"، على أن بلاده ستأخذ بالثأر وقال: "سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي".

وبدورها، نفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بشكل عاجل، وقوع أي حادثة اغتيال تتعلق بعلمائها.

This is the same scientist Netanyahu mentioned in a 2018 presentation about Iran’s “secret nuclear weapons programme”. He was very high profile and seen as the top architect of Iran’s nuclear programme.#ایران #شهید_محسن_فخری_زاده pic.twitter.com/x36mB4Uz6L — Ovain Ali (@AliiOvain) November 27, 2020

وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.