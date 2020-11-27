هل نعى ترامب مادونا بدلا من مارادونا؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا تغريدة منسوبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينعى فيها وفاة المطربة الأمريكية الشهيرة، مادونا، بدلا من نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل، مارادونا.

ويقول ترامب في التغريدة المزعومة: "حزين جدا لسماع خبر وفاة مارادونا. شخصية رائعة. موسيقاها كانت رائعة. أتذكر الاستماع إلى ألبوماتها في أوائل الثمانينيات. ارقد بسلام!".

Trump pays tribute to Maradona. OMG! He is definitely confused! Wrong person la! pic.twitter.com/5uWEf8xXTF — felicialiew (@felicialiewsze1) November 26, 2020

وأشارالمستخدمون إلى أن ترامب خلط بين "أسطورة" كرة القدم العالمي و"ملكة البوب" الشهيرة، ولكن اتضح أن التغريدة مفبركة، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت "رويترز" أنه لا يمكن مشاهدة أي تغريدة تشير إلى مارادونا على حساب الرئيس الأمريكي الرسمي على موقع "تويتر"، كما أنه وبحسب موقع "بوليتووبس" الذي يقوم بأرشفة التغريدات المحذوفة من جانب السياسيين أنه لم يتم حذف هذه التغريدة من حساب ترامب.

ولاحظ العديد من مستخدمي "تويتر" أن اسم "مادونا" أصبح موضوعا شائعا بعد أنباء وفاة مارادونا، ربما بسبب التشابه بين اسميهما.

Of course "Madonna" is trending in the US because of all the millennials who don't know who Maradona is, or how to spell his name pic.twitter.com/2AGomwhpHd — Josie Ensor (@Josiensor) November 25, 2020

​وتوفي مارادونا، الأربعاء، في منزله في تيغري شمال بوينس آيرس بعد إصابته بأزمة قلبية.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

​ويعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعلى الرغم من أن مارادونا المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه كان قبل وفاته مدمنا على الكحول، بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.