اتحاد المصدرين الأتراك: السعودية تجمد واردات اللحوم التركية

قال اتحاد المصدرين الأتراك إن السعودية علقت رسميا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق هذا الشهر، وذلك عقب مقاطعة غير رسمية منذ أشهر للمنتجات التركية وسط توترات سياسية بين المتنافسين الإقليميين.

يتحدث المصدرون الأتراك عن عقبات متزايدة للعمل في السعودية، في وقت يقود فيه رجال أعمال بالمملكة دعوات لفرض حظر على الواردات التركية وتشهد العلاقات بين البلدين تدهورا. وفقا لـ "رويترز".

تقول أنقرة إن الرياض أبلغتها أنه لا توجد مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين قال إن وزارة التجارة التركية أخطرته بأنه تقرر تعليق واردات بعض السلع التركية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ الاتحاد أعضاءه في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها "رويترز": "واردات... اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلا عن الحليب و... بدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني".

لم يتسن التواصل مع أحد بالسفارة السعودية في أنقرة اليوم الجمعة، وهو راحة أسبوعية بالمملكة. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من وزارة التجارة التركية.

تقول جميعة المصدرين الأتراك إن الصادرات إلى السعودية تراجعت 16 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 2.23 مليار دولار.

كانت وزيرة التجارة التركية روحصار بكجان قالت هذا الأسبوع إن الرياض أكدت عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية وهو ما يمكن أن تطعن أنقرة عليه أمام منظمة التجارة العالمية.