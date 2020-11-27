الدفاع الإيرانية تؤكد اغتيال أحد كبار علمائها النوويين... صور

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.

طهران - سبوتنيك: وجاء في بيان وزارة الدفاع الإيرانية: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة، بعد ظهر اليوم الجمعة، سيارة تقل العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع".

The assassination of Dr. Mohsen Fakhrizadeh, (. محسن فخری زاده ) Iran nuclear scientist at the pinnacle of the nuclear weapon progress shows two cars, one blown up and one shot at from the front. Blood on street. pic.twitter.com/sjTDfDWFpx — Seth Frantzman (@sfrantzman) November 27, 2020

وأضاف البيان: "وأثناء الاشتباك بين فريق حمايته الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى".

بالا ۱۳ دی ماه ۹۸ بغداد، پایین ۷ آذر ۹۹ تهران...

در کمتر از یکسال نخبگان نظامی و علمی کشور، مظلومانه، به دست اراذل و اوباش غربی به شهادت رسیدند؛ آقایان مسئول! تا مادامی که از مذاکره حرف میزنید، منتظر ترورهای سوم و چهارم و پنجم و... و از بین رفتن نخبگان دیگر باشید!#محسن_فخری_زاده pic.twitter.com/87O534IH5z — حاج حیدر (@haj_haydar) November 27, 2020

وأكد البيان أن الفريق الطبي لم ينجح في إنقاذ حياه زادة الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وبدروها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن العالم الإيراني اغتيل بعملية "تفجير وإطلاق نار في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة".

وتفيد التقارير بوجود مصابين آخرين من الحرس الشخصي الذي كان برفقة العالم الإيراني أثناء تنفيذ عملية الاغتيال.