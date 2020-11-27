إيران: دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

وأشار ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "الإرهابيين الذين اغتالوا اليوم عالم إيراني يدركون أن هذا عمل جبان".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيلي، يظهر العدوانية اليائسة للجناة".

وأكمل ظريف، بقوله: "تدعو إيران المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي المرتكب من قبل دول".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.