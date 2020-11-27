الأوروبيون هم السبب... عالم أوبئة ألماني يكشف سيناريو مثيرا لأسباب انتشار فيروس "كورونا"

أعلن عالم الأوبئة الألماني، ألكسندر كيكولي، أن سلالة إيطالية من فيروس كورونا تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، بعد أن تحورت في شمال البلاد بسبب عدم اهتمام أحد في أوروبا بخطر العدوى.

وقال العالم عبر أثير قناة " ZDF" إن إنطلاق الوباء وتحوله إلى عالمي كان من شمال إيطاليا.

وأوضح أن أكثر من 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الآن تحمل طفرة الفيروس الإيطالي. وفي الوقت نفسه، شدد كيكولي على أن العامل المسبب لمرض "كوفيد-19" وهو فيروس "كورونا" ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وأضاف عالم الأوبئة إلى أن فيروس "كورونا" كان ينتشر بهدوء في إيطاليا لعدة أسابيع، مما سمح له بالتحور والتكيف بشكل أفضل مع البشر.

وأشار كيكولي إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الأوروبيون الذين تجاهلوا التحذيرات من خطر فيروس كورونا. ووفقا له، لم يأخذ أحد التهديد على محمل الجد.

كما انتقد الطبيب الحكومة الألمانية، وأشار إلى أن علماء الفيروسات حذروا بالإجماع من اقتراب الموجة الثانية من الجائحة، لكن السلطات لم تستعد لها.

وقال كيكولي إن فيروسات مثل "كورونا" تنتشر "بسرعة فائقة"، خاصة خلال موسم البرد، مضيفا أنه على الألمان الآن مواجهة "عدو حقيقي".