"كانوا في خطر حقيقي"... بومبيو يتحدث عما حدث لمواطنين أمريكيين ولا ينساه على الإطلاق

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، عن بعض أكثر اللحظات التي لا تنسى خلال فترة رئاسته لوزارة الخارجية التي استمرت عامين.

وقال بومبيو في مقابلة أجريت معه لبرنامج "سبيشال ريبورت"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية: "لم تتح لي الفرصة للتفكير في الأمر"، وأردف: "أعتقد أنه إذا كنت سأعطيك ردا سريعا، فقد كان حقا أن أعود من بيونغ يانغ مع 3 أمريكيين وأن أسافر معهم إلى الوطن من آسيا وإعادتهم إلى عائلاتهم".

ويشير بومبيو إلى الإفراج الذي وقع في شهر مايو/ أيار 2018، عن 3 أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية ، والذين اتهموا جميعا بأنشطة مناهضة للدولة.

ورافق بومبيو المعتقلين من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، في ما يعتبر حاليا أنه من أهم إنجازات وزارة الخارجية الأمريكية خلال إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتابع مايك بومبيو في تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز":

"لقد كانوا في خطر حقيقي وأتيحت لنا الفرصة لإعادة 3 أمريكيين إلى الوطن في ذلك الصباح في بداية عملي كوزير للخارجية، لقد كان من الرائع فعل ذلك".

أما بالنسبة لخططه المستقبلية، فقال مايك بومبيو إنه "من الصعب معرفة ذلك"، لكنه "سيستمر في أدء مهامه كوزير للخارجية الأمريكية حتى يتم إعلامه أنه لم يعد يشغل المنصب".

وحتى ذلك الحين، قال بومبيو إن وزارة الخارجية ستلتزم تماما بالبروتوكول الانتقالي لإدارة الخدمات العامة للإدارة القادمة برئاسة جو بايدن.

وأعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنه عيّن أنتوني بلينكين لرئاسة وزارة الخارجية.

كان بلينكين وهو مسؤول حكومي مخضرم نائبا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كما كان نائبا رئيسيا لمستشار الأمن القومي لأوباما.