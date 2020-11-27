عائلة مارادونا غاضبة جدا بعد نشر صور جثمانه... صور

تسببت صور "سيلفي" انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطها عمال ساعدوا بتشييع بطل كرة القدم العالمي، دييغو مارادونا، بغضب عائلة مارادونا وتدخل السلطات.

وقام ثلاثة موظفين بتجهيز نعش البطل العالمي، دييغو مارادونا، في صالة الجنازة في القصر الرئاسي، قبل بدء المراسم، يوم الأربعاء الماضي، والتقطوا صورا و"سيلفي"، يظهر فيها وجه مارادونا، ما تسبب بغضب كبير لدى العائلة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور، يظهر فيها عمال يقفون بجانب النعش المفتوح في الصالة وتظهر علامات الابتسام على وجوههم، ورفع أحدهم إبهامه إلى الأعلى.

Funeral workers' selfies with body of #Maradona spark outrage



At least one funeral home worker has been fired after he shared a disturbing selfie with the body of Maradona, according to media reports. pic.twitter.com/zTH8ljjZxS — EHA News (@eha_news) November 27, 2020

وبحسب "بي بي سي"، فقد التقطت الصور في القصر الرئاسي حيث تمت مراسم وداع مارادونا، حيث تظهر جثة مارادونا بعد مماته.

وتعهد وكيل ومحامي مارادونا، ماتياس مورلا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفه بـ"الوغد" المسؤول عن الصور.

وكتب مورلا على تويتر: "من أجل ذكرى صديقي، لن أرتاح حتى يدفع ثمن مثل هذا العمل الوحشي".

Rest in peace maradona the legend of football let God receive your soul ...Amen pic.twitter.com/mdHoFXB0oO — DJ Rama alathorty (@DJRama_Original) November 27, 2020

وبدوره، قال المدير المسؤول عن الشركة المنظمة لمراسم الجنازة، ماتياس بيكون، لوسائل الإعلام المحلية إن الرجال الثلاثة في الصور كانوا "موظفين خارجيين" ساعدوا في حمل التابوت الثقيل.

Diego Maradona has been buried in a private ceremony, while tens of thousands of fans mourned in the streets of Buenos Aires.



Read more about this story: https://t.co/kdRttadRDG pic.twitter.com/4VaY2uXMyW — Sky News (@SkyNews) November 27, 2020

وقال بيكون إن شركته نظمت خدمات جنازة لأفراد آخرين من عائلة مارادونا. وقال: "الأسرة لديها ثقة تامة بنا، ولهذا السبب تأثرنا بشدة".

This video really shows the emotion/scale of the fans’ tribute to Maradona outside #Napoli’s stadium last night. SOUND ON! pic.twitter.com/NwG04vY87W — Daniella Matar (@DaniellaMatar) November 27, 2020

وأضاف بيكون: "والدي يبلغ من العمر 75 عامًا وهو يبكي، وأنا أبكي، وأخي أيضًا، لقد دمرنا".

Argentina’s Diego Maradona, one of the world’s greatest ever soccer players, was buried amid a global outpouring of grief from the streets of Buenos Aires to Naples in Italy https://t.co/okjHcH0S3j pic.twitter.com/93H1qnkeGd — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

وكشف بيكون عن اتصاله بزوجة مارادونا السابقة، كلوديا فيلافيني، ليوضح لها أمر الصور، حيث أكد أنها "كانت غاضبة".

وقالت مصادر قضائية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي جريمة تتعلق بالصور، لذا لم يتم تقديم شكوى من قبل النيابة.