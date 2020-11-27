مصدر لوكالة "سبوتنيك": تأجيل المباحثات غير الرسمية للجنة "أوبك +" إلى 29 نوفمبر

أفاد مصدر في وفد "أوبك +" بأن المشاورات غير الرسمية لأعضاء لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك +" تأجلت إلى يوم 29 نوفمبر.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تأجيل المشاورات من يوم السبت إلى يوم الأحد".

يذكر أن تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، توصلوا إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020 لمدة شهرين.

كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وبدءا من كانون الثاني/يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بـ6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهراً، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.