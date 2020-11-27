رسالة إيرانية للأمم المتحدة: مؤشرات خطيرة عن مسؤولية إسرائيلية في اغتيال فخري زاده

قالت إيران، اليوم السبت، إن هناك "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده"، وإنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

وجاء التصريح الإيراني في رسالة وجهها المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، حذر فيها من "أي إجراءات مغامرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده، ولا سيما خلال الفترة المتبقية من الإدارة الحالية للولايات المتحدة".

وشددت الرسالة، التي نقلتها رويترز، على أن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحها".

وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع تلفزيون "المنار"، أمس الجمعة، إن "الرد على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده بيد إيران".

وقال قاسم: "نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى أن الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بايران، ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات"، بحسب موقع تلفزيون "المنار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.