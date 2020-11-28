رئيس القضاء الإيراني يتهم "عملاء الصهيونية العالمية" باغتيال فخري زادة

اتهم رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، من وصفهم بعناصر عميلة للأجانب وللصهيونية العالمية باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن رئيسي بيانا أصدره على خلفية اغتيال زاده قال فيه: إن "مرة أخرى امتدت اليد الإجرامية للعناصرها الماجورة والمرتبطة بالأجانب والصهيونية العالمية لمواجهة التقدم العلمي للبلاد بغية تحقيق مآربهما الشريرة واستهدفت أحد الشخصيات والمدراء والعلماء البارزين في إيران الإسلامية".

وأشار آية الله رئيسي إلى أن محسن فخري زاده "كان مشاركا بإخلاص في الدفاع عن الشعب والوطن خلال فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1980-1988)، ثم دخل المجالات العلمية والبحثية للبلاد مسخرا نبوغه والمواهب التي وهبها الله له خدمة لنمو إيران الإسلامية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة النووية".

واختتم رئيسي بيانه بقوله "الآن سيسهم استشهاده بالتأكيد في رفد طريق الازدهار لتحقيق المزيد من المكاسب العلمية للبلاد".

قالت إيران، اليوم السبت، إن هناك "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده"، وإنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

وجاء التصريح الإيراني في رسالة وجهها المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، حذر فيها من "أي إجراءات مغامرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده، ولا سيما خلال الفترة المتبقية من الإدارة الحالية للولايات المتحدة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.