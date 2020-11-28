عودة الغواصة الصينية "فندوتشه" بعد مهمة استكشافية وتحقيق رقم قياسي

عادت الغواصة الصينية المأهولة الجديدة لأعماق البحار "فندوتشه" (المناضل)، على متن سفينة البحوث العلمية "تانسوه-1" إلى الميناء في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين صباح اليوم السبت.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن عودة الغواصة "فندوتشه" تأتي بعد إكمال مهمتها الاستكشافية في المحيط، وتحقيقها رقما قياسيا وطنيا جديدا بغوصها لمسافة 10909 أمتار في خندق ماريانا خلال المهمة الاستكشافية.

وكانت الغواصة الصينية المأهولة التي تحمل اسم "الكفاح" قد نجحت في اختبار الغوص إلى عمق 10 آلاف متر للمرة الثالثة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، مضيفة أنه "بعد أن نجحت الغواصة الصينية المأهولة "الكفاح" في الغوص إلى عمق 10 آلاف متر ونجحت بالوصول إلى خندق ماريانا على ذات العمق مرتين في العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري خاضت الغواصة تحدي الغوص للمرة الثالثة".

وتابعت: "بدأت الغواصة "الكفاح" الغوص بنجاح صباح اليوم الاثنين، ووصلت إلى العمق المطلوب وقامت بأخذ عينات من القاع واسترجاع ثلاثة أجهزة جمع عينات تم وضعها سابقا في قاع المحيط".