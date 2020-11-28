واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية وصينية لدعمها برنامج النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بومبيو في بيان " فرضنا إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".

وبحسب البيان وفرت هذه الشركات تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني ، مشيرا إلى أنها ستُواجه قيودا لمدة عامين...

وتابع بومبيو ، قائلا "سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية".

يذكر أن واشنطن فرضت، الأربعاء، إجراءات عقابية على شركتين مقرهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع الرئيس المنتخب ​جو بايدن​ العقوبات بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني.