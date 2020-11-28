خامنئي يرد على اغتيال العالم النووي فخري زاده

طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم السبت، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.

وقال خامنئي في رسالة تعزية باغتيال فخري زاده "يجب أن يكون هناك موضوعان مهمان على جدول أعمال كل المعنيين في البلاد بجدية، أولاً، التحقيق في هذه الجريمة وإنزال العقاب النهائي لمرتكبيها وقادتها".

وأضاف خامنئي قائلا: "وثانيا متابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد في جميع القطاعات التي انخرط فيها".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.