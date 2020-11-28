الأطباء يكشفون مفاجأة عن مارادونا بعد وفاته

كشفت مجلة أرجنتينية، يوم أمس الأحد، تفاصيل مهمة تتعلق بالنجم وأيقونة كرة القدم، دييغو أرمندو مارادونا.

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية نقلا عن مصادر خاصة أن سبب وفاة الأرجنتيني دييغو مارادونا هو الوذمة الرئوية الحادة الناجمة عن تفاقم قصور القلب المزمن.

وكشف التقرير الطبي الذي يشرف على جثة مارادونا أن قلب الأسطورة كان مغايرا وغريبا بعض الشيء وخصوصا فيما يتعلق بالحجم ما دفع الأطباء إلى إبقاء قلبه للقيام ببعض الدراسات عليه.

وكان محامي مارادونا، ماتياس مورلا، قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق في مزاعم تأخر سيارات الإسعاف أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل نجم كرة القدم استجابة لمكالمة طارئة في يوم وفاته.

وأكد تقرير تشريح أولي للجثة، أن مارادونا توفي أثناء نومه ظهر يوم الأربعاء الماضي بسبب "وذمة رئوية حادة وفشل قلب مزمن".

وفتح مكتب المدعي العام في بوينس آيرس ملفًا بعنوان "مارادونا دييغو. تحديد سبب الوفاة".

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.