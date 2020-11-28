بريطانيا تعين وزيرا مسئولا عن توزيع لقاح كورونا

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم السبت، تعيين ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19 في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل الزهاوي النائب عن منطقة ستراتفورد أون آفون، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن: الزهاوي سوف يتولى المنصب الجديد بشكل مؤقت حتى الصيف المقبل على الأقل، بحسب صحيفة " مترو" البريطانية.

ومن المقرر أن يرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وكانت بريطانيا طلبت الجمعة من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح كوفيد-19 المقترح الذي طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا وذلك لتوفير إمدادات مؤقتة في خطة نحو البدء في طرحه قبل نهاية العام.

وتتوقع أسترا زينيكا توفير أربعة ملايين جرعة في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل ويهدف وزير الصحة إلى البدء في طرحه قبل عيد الميلاد، بحسب "رويترز".

وقال هانكوك في بيان "لقد طلبنا رسميا من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح أوكسفورد/أسترا زينيكا لفهم البيانات وتحديد ما إذا كانت تلبي معايير السلامة الصارمة".

وتقوم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بالفعل بتقييم اللقاح في "مراجعة متجددة" مع ورود بيانات بشأن السلامة والفاعلية.