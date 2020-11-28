المدير السابق لـ "سي أي إيه": اغتيال فخري زاده عمل إجرامي متهور

جاء ذلك في تغريدات على تويتر لجون برينان، الذي تولي إدارة الوكالة الأمريكية في الفترة بين مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وقال برينان إن اغتيال فخري زاده "كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين عودة القيادة الأمريكية المسؤولية عن المسرح الدولي، ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين".

.@tedcruz is now misrepresenting the Logan Act. Apparently, he is a poor Senator & a bad lawyer. A private citizen publicly criticizing what could be a state-sponsored assassination of a government official & cautioning against retaliatory killing is called freedom of speech. — John O. Brennan (@JohnBrennan) November 28, 2020

وتابع "لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عمل كهذا ترعاه دولة، سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويشجع المزيد من الحكومات على مثل هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب".

واعتبر مدير الـ"سي أي إيه" السابق أن هذه الاغتيالات "تختلف عن الضربات التي توجه لقادة الإرهاب والجماعات مثل القاعدة وداعش، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف هجمات إرهابية مميتة".

My commitment to Israel's security & my efforts to counter Iran’s malign activities are well documented throughout my 33 years of national security work serving Republican & Democratic Administrations.



Aside from his tiresome rhetoric, what has Senator Cruz ever done? — John O. Brennan (@JohnBrennan) November 28, 2020

وكانت مجموعة مسلحة قد هاجمت، بعد ظهر أمس الجمعة، سيارة تقل العالم الإيراني محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والإبداع بوزارة الدفاع بالقرب من العاصمة طهران.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أن جهود الفريق الطبي لم تفلح في إنقاذ حياته.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلح كمينا لسيارته أمس الجمعة.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.