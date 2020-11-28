رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيغراي

وقال رئيس الوزراء في بيان على صفحته بفيسبوك إن: المجلس العسكري قدم كل الدعم لقوات الدفاع حتى تمكنت من دخول ميقلي. وهذا أيضا عجل بتحقيق النصر للجيش.

أضاف:"شعب تيغراي أثبتوا أنهم ليسوا مع طمعهم"، وذلك في إشارة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.

ولفت إلى أن جيش الدفاع "أظهر احتراما لشعب تيغراي بعد تحقيق النصر".