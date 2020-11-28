السفير الإثيوبي في روسيا يكذب "الأنباء المتداولة" عن قصف عاصمة إقليم تيغراي

قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو أرغاو، اليوم السبت، إن العملية العسكرية الإثيوبية في عاصمة منطقة تيغراي الشمالية الغربية، التي تسيطر عليها القوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي الشعبية، مستمرة لكن القوات الحكومية لا تقصف المدينة، بحسب ما تداولته تقارير وسائل الاعلام.

وقال الدبلوماسي للصحفيين:"لا نحن لا نقصف المدينة، قواتنا تقترب من مدينة ميكيلي وتركز على المجلس العسكري في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي وليس المدينة"، مضيفا أن الجيش الإثيوبي حاصر مقلي والعملية مستمرة.

وقال السفير الأسبوع الماضي إن أديس أبابا تسيطر على الوضع وتهدف إلى إنهاء الصراع قريبًا.

في وقت سابق اليوم، قال رئيس جبهة التحرير الشعبية تيغريميكل لـ"رويترز" إن ميكيلي يتعرض لـ "قصف مكثف".

بدأ النزاع المسلح، الذي غذته التوترات السياسية بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن اتهمت أديس أبابا قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية في المنطقة.

وأجبرت الاشتباكات عشرات الآلاف من الإثيوبيين على الفرار إلى السودان المجاور.

وتمكن الجيش الإثيوبي من دخول عاصمة إقليم تيغراي، مقلي، ضمن مرحلة أخيرة من العمليات العسكرية ضد مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية عن رئيس الوزراء، آبي أحمد علي، اليوم السبت، إعلانه أن "الجيش قد تمكن من دخول مقلي"، مضيفا أن "شعب تيغراي أظهر احتراما للبلاد وللقوات المسلحة".

قال رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا فيبيان في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجيش على فيسبوك مساء اليوم السبت إن القوات الاتحادية الإثيوبية "سيطرت بالكامل" على مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقالت السلطات في وقت سابق من اليوم إن القوات الحكومية في المرحلة الأخيرة من هجوم على الإقليم ولن تدخر جهدا في حماية المدنيين في مقلي التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة.