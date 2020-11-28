واشنطن تدين الاعتداء على متظاهري الناصرية وتطالب بغداد بحمايتهم

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، إدانتها لأحداث العنف التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، داعيةً الحكومة العراقية إلى توفير الحماية للمتظاهرين. دعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وأدانت السفارة في بيان لها اليوم، أحداث العنف التي شهدتها محاظفة ذي قار، بمنطقة الحبوبي بمدينة الناصرية، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقال بيان للسفارة "تدين الولايات المتحدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار".

وأضاف بيان السفارة الأمريكية، أنه لا مبرر أعمال العنف "غير المبررة في أي ديمقراطية".

وتابع البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية "تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين".

وذكرت تقارير إعلامية عراقية، أمس الجمعة سقوط 5 قتلى و80 مصابا، عندما هاجم عشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محتجين معتصمين في ساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية عاصمة المحافظة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر يوم أمس الجمعة، قرارات عدة بشأن أحداث محافظة ذي قار، وعلى إثر ذلك، قال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث أمس (الجمعة) التي جرت في المحافظة، وإعلان حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وأضاف يحيي رسول أن الكاظمي أكد على أن توتير الأوضاع "ليس في مصلحة البلد، وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل".

وتحتضن ساحة الحبوبي احتجاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد البطالة والفساد المتفشي في دوائر الدولة.