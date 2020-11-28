مسلحون يقتلون 40 شخصا في هجوم على مزرعة بنيجيريا

أعلنت ثلاثة مصادر، اليوم السبت، أن "مسلحين" قتلوا 40 شخصا على الأقل في مزرعة في ولاية بورنو الواقعة شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة رويترز عن زعيم قروي ومقاتل محلي مع جماعة زمرمري ومصدر في الشرطة قولهم إن: الهجوم وقع في وقت متأخر من الصباح بالتوقيت المحلي في كواشيبا زمرمري بمنطقة جيري المتمتعة بحكم ذاتي عندما كان العمال يحصدون الأرز.

وشرعت السلطات النيجرية في البحث عن المهاجمين، فيما لم يرد الجيش والشرطة على طلبات للتعليق.

وفي شمال شرق نيجيريا، تنشط جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي ـ ولاية غرب أفريقيا (المحظور في روسيا ودول أخرى).

ويقول سياسيون إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام لأسباب منها التدهور الأمني في المناطق المنتجة للمواد الغذائية.

كما دمرت الفيضانات في غرب نيجيريا في وقت سابق من العام الجاري آلاف الأفدنة من مزارع الأرز.