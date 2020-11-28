بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس وزراء كرواتيا يخضع للعزل المنزلي

دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، اليوم السبت، في عزل منزلي، إثر اكتشاف إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية إن رئيس الوزراء خضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بكوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح المتحدث أنه بعد إصابة زوجته "تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش اليوم السبت وجاءت النتيجة سلبية".

لكن المتحدث أوضح أن الأطباء طلبوا من رئيس الوزراء "البقاء في المنزل خلال الأيام الـ10 المقبلة وسيواصل أداء مهامه من البيت".

وقالت الحكومة الكرواتية إنها ستغلق المقاهي والمطاعم وستمنع إقامة حفلات الزفاف حتى عيد الميلاد، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي يوم الخميس الماضي.

وأعلنت السلطات في البلد الذي يقطنه أربعة ملايين نسمة تسجيل 4009 إصابات جديدة و51 وفاة يوم الخميس الماضي.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة ستفرض مجموعة جديدة من الإجراءات منها قصر عدد الحضور في التجمعات العامة على 25 فردا، والحفلات الخاصة على 10 أفراد فقط وذلك اعتبارا من السبت وحتى 21 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل.