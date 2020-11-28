ترامب: الدعوى القضائية حول الانتخابات في بنسلفانيا ستظهر الغش

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتقديم دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا التي ستظهر الغش وانعدام الشرعية.

واشنطن– سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة: "عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق بـ81 ألف صوت. حتى ليس قريب. الغش وانعدام الشرعية تشكل معظم القضية".

The number of ballots that our Campaign is challenging in the Pennsylvania case is FAR LARGER than the 81,000 vote margin. It’s not even close. Fraud and illegality ARE a big part of the case. Documents being completed. We will appeal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

ومني الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهزيمة جديدة، بعدما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في فلادلفيا جهوده للطعن في نتائج انتخابات الولاية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن محاميي ترامب تعهدوا بالاستئناف أمام الحكمة العليا، على الرغم من إعلان القاضي أن "مزاعم حملة ترامب ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال القاضي ستيفانوس بيباس في حكمه "الانتخابات حرة ونزيهة، وهي شريان حياة ديمقراطيتنا، والتهم الموجهة ظالمة وخطيرة، ولم تحدد الاتهامات أي ادعاءات محددة تم إثباتها".

وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن. في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 كانون الثاني/ يناير عام 2021.