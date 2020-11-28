الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على اثنين تسللا عبر الحدود من الجانب اللبناني

ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على اثنين حاولا التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، مساء السبت، عبر الحدود من الجانب اللبناني.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر تويتر "ألقت قوات جيش الدفاع القبض على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية".

ألقت قوات جيش الدفاع القبض على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية. يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2020

واختتم أدرعي تغريدته "يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من إجراء مناورات عسكرية موسعة على الحدود مع غزة، تحاكي الحرب على القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، أكد من خلالها أنه انتهى التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة، ويهدف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.

وذكر أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة دفاعية وهجومية وعملياتية، وآلية التعامل معها بحرا برا وجوا، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع كافة.