طيران التحالف ينفذ غارات على قاعدة جوية وشبكات اتصالات تابعتان للحوثي في صنعاء

جدد التحالف العربي، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، غاراته الجوية على العاصمة صنعاء وضواحيها، مستهدفاً مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن غارتين على قاعدة الديلمي الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

وأضاف أن :"التحالف نفذ غارة جوية على جبل عيبان الذي يضم شبكات اتصالات عسكرية في مديرية بني مطر على المدخل الغربي للعاصمة".

وجاءت الغارات الجوية للتحالف، بعد تنفيذه، الجمعة، 35 غارة على مواقع ومعسكرات لجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء وضواحيها، أسفرت عن سقوط قتيل و4 جرحى ونفوق عدد من الخيول الأصيلة، حسب "أنصار الله".

ويستمر القتال بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله منذ 2015، حيث أطلق التحالف عملية عسكرية دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة، ومنها صنعاء.

وبفعل المعارك يعاني اليمن كارثة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ" في العالم، ما دفع بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، وبات ما يقارب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية منقذة للأرواح. بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.

وتدعو الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى التوافق بشأن المقترح الأممي "الإعلان المشترك" المتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية.