الأمريكيون ينفقون في يوم "الجمعة السوداء" مبلغا قياسيا على عمليات الشراء عبر الإنترنت

أنفق السكان في الولايات المتحدة، مبلغًا قياسيًا قدره 9 مليارات دولار على التسوق عبر الإنترنت في الجمعة السوداء.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلاً عن نتائج المحللين: "هذا يزيد بنسبة 22٪ عن الرقم القياسي السابق البالغ 7.4 مليار دولار في عام 2019".

في الوقت نفسه، انخفضت زيارات المتاجر الأمريكية بنسبة 52٪ في ذلك اليوم.

وفقًا لبحث تحليلي، اشترى معظم الأمريكيين أجهزة محمولة وأجهزة منزلية.