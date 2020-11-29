لتفادي مصير ترامب... جونسون يدرس إمكانية سن قوانين لمراقبة "تويتر"

أفادت تقارير أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يفكر في قوانين جديدة ضد مراقبة "تويتر" لتفادي مصير ترامب " للتحقق من صحة الأخبار".

فمنذ إغلاق صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، تم وضع علامة على حوالي 30 بالمائة من مشاركات دونالد ترامب على تويتر على أنها تحتوي على "معلومات مضللة" أو من المحتمل أن تتضمنها، بما في ذلك ادعائه بأن الديمقراطيين كانوا يحاولون "سرقة" الانتخابات.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" فإن جونسون، يفكر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرقابة التي يمارسها "تويتر" على السياسيين في المملكة المتحدة من خلال إدخال قوانين جديدة.

وبحسب مصادر رفيعة المستوى في وايت هول، قولها إن القرار جاء بعد أن لاحظ رئيس الوزراء كيف أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد وضع ملصقات تحذيرية على أكثر من 65 تغريدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات 2020 ، حيث وصف الموقع هذه التغريدات بأنها تساهم في "تزوير" ناخب واسع النطاق ، بينما فشل في تطبيق أي من نفس السياسة على تغريدات الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب ما ورد أعرب جونسون عن قلقه من احتمال تعرضه هو أيضًا "للتحقق من الحقائق" على تويتر.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

وفقًا لذلك ، يُزعم أن رئيس الوزراء قد ناقش تعديل قانون الأضرار على الإنترنت المعروض حاليًا على البرلمان.