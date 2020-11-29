تسجيل
12:55 GMT29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات ضد عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين من ساحة الجمهورية في باريس، فرنسا 24 نوفمبر 2020

    الشرطة الفرنسية تعتدي على صحفي سوري خلال تفريق"مسيرة الحريات" في باريس... صور

    © Sputnik . Dominique Boutin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1047303390_0:128:3072:1856_1200x675_80_0_0_71c04346596b7a1910a944b222da7e32.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011291047341935-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    أصيب صحفي سوري بجروح جراء اعتداء عناصر الشرطة الفرنسية عليه أمس السبت أثناء تغطيته للاحتجاجات، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

    وأفادت وكالة إعلام فرنسية أن المصور السوري أمير الحلبي أصيب خلال هجوم للشرطة أثناء تغطيته "مسيرة الحرية" بعد ظهر السبت.

    وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، في تغريدة نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إن المصور الصحفي المستقل البالغ من العمر 24 عامًا قد "أصيب في وجهه بهراوة...كل تضامننا مع أمير الحلبي. إن عنف الشرطة هذا غير مقبول. جاء أمير إلى فرنسا من سوريا للبحث عن ملاذ هناك، كما فعل العديد من الصحفيين السوريين الآخرين. أرض حقوق الإنسان لا تهددهم بل تحميهم".

    من جانبها، وقفت مصورة وكالة "فرانس برس" غابرييل سيزار إلى جانب أمير الحلبي وقالت إنها فقدت التواصل معه بعد تدخل الشرطة في شارع صغير: "قدمنا بتقديم أنفسنا كمصورين وكلنا اتكأنا على الحائط وصرخنا صحافة صحافة.. كانت هناك مقذوفات ألقيت من جانب المتظاهرين".

    مضيفة" بعدها قامت عناصر الشرطة بمهاجمة المتظاهرين والعصي في أيديهم... كان أمير هو المصور الوحيد الذي لم يرتدي خوذة أو شارة صحفي... وفجأة فقدت اختفى عن عيناي ثم وجدته محاطًا بالناس، ووجهه ملطخا بالدماء وملفوفا بالضمادات. لقد تأثر نفسيا بشدة، فبكى، وقال إنه لا يفهم "لماذا كان من الخطأ التقاط الصور".

    ووفقا لمراسل ميديابارت أنتون روجيت على تويتر، فإن أمير الحلبي "استقبله مسعفون في الشوارع، وقامت الشرطة بمضايقته عدة مرات أثناء نقله إلى المستشفى".

    وبحسب مدير التصوير الفوتوغرافي في بولكا ديمتري بيك، الذي تابع أمير الحلبي منذ وصوله إلى فرنسا، فقد أصيب المصور بكسر في الأنف وإصابة في عظم الحاجب. وتم نقله إلى مستشفى "لاريبوازيير" في باريس.

    مسيرة أمير الحلبي

    بدأ أمير الحلبي (اسم مستعار) التصوير في مسقط رأسه في حلب، وهو في السابعة عشرة من عمره فقط. يوثق رعب الحرب وسقوط حلب بين عامي 2013 و2016، أولا للوكالات الفلسطينية والإيطالية ثم لوكالة الأنباء الفرنسية.

    في عام 2016، قُتل والده المتطوع من ذوي الخوذ البيضاء في تفجير هو نفسه أصيب برصاصتين في عام 2012.

    أمير الحلبي يغادر حلب مع والدته نهاية عام 2016 إلى تركيا ووصل إلى فرنسا في أبريل 2017 حيث حصل على صفة لاجئ سياسي.

    انظر أيضا:

    فرنسا تحظر احتجاجات عند السفارة الأمريكية في باريس
    متظاهرون يحتشدون في باريس للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة
    الكلمات الدلالية:
    الشرطة, باريس, احتجاجات, صحفي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بالميرا (تدمر قبل الحرب في سوريا) للمصور مارتن تشامبرلين، الفائز في فئة التصوير حيث حدث التاريخ من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    تدمر قبل الحرب وأهرامات الجيزة... الفائزون في مسابقة "المصور التاريخي لعام 2020"
    تحالف شطرنجي
    ماذا وراء تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا من جهة واليونان والإمارات من جهة؟
    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك