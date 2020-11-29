في ظروف غامضة... اختفاء جسم غريب اكتشف في صحراء الأمريكية قبل أيام

اختفى الجسم الغريب الذي عثر عليه موظفوا إدارة موارد الحياة البرية بولاية يوتا الأمريكية قبل أيام، وسط الصحراء.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية بدأت السلطات التحقيق في أسباب الاختفاء العمود المعدني الغريب، وأعلنت إدارة أراضي الدولة إنهم لم يزيلوا الجسم الغريب.

وجاء في بيان على الفيسبوك :"لقد تلقينا تقارير تفيد بإزالة العمود الذي تم تركيبه بشكل غير قانوني. لم نحدد بعد جهة التي قامت بإزالته. من الواضح أنه تمت إزالة المنولث مساء يوم 27 نوفمبر".

ومن جانبه قال، أحد سكان ولاية كولورادو الأمريكية ريكاردو مارينو، إنه رأى شاحنة تبتعد عن المكان الذ تم فيه تثبيت العمود الغريب وكانت تنقل جسمًا مستطيلًا كبيرًا في حوالي الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي.

ووجد موظفون في إدارة موارد الحياة البرية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجسم الغامض أثناء رحلة عمل وقد غلبهم الفضول لرؤية الاستكشاف عن قرب.

وتبين إنه تم زرع العمود اللامع على عمق 3-4 أمتار، واقترح العاملون أن الجسم زُرع من قبل فنان أو معجب بفيلم "ملحمة الفضاء"، فالبناء يشبه الآلات الموصوفة في قصة الكاتب الانجليزي آرثر كلارك.

واعتقد آخرون، إنها آلة تستخدمها وكالة "ناسا" لعمل الأقمار الصناعية.