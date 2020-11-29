الخارجية العمانية تستنكر مقتل فخري زادة ويعتبره عملا غير مقبول

استنكرت سلطنة عمان اغتيال العالم النووي البارز بوزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، معتبرة الهجوم عملا غير مقبول.

طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، تناول اتصالا هاتفيا بين وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيد، بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف : "أعرب وزير الخارجية العماني عن تعازيه لحكومة وشعب إيران باستشهاد العالم الإيراني محسن فخري زاده، واستنكر العمل الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة والذي أدى لمقتله".

وأعرب البوسعيد عن : "رفضه الإرهاب بأي شكل من الأشكال".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان صدر عنها، يوم الجمعة الماضي، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.

وأكد البيان أن الفريق الطبي لم ينجح في إنقاذ حياه زادة الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه، من دون التطرق لمزيد من التفاصيل أو من يقف خلف العملية.

وبدروها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن العالم الإيراني اغتيل بعملية "تفجير وإطلاق نار في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة".

وأكدت الوكالة أن اسم العالم الإيراني الكبير قد سرب إلى الموساد الإسرائيلي من خلال قائمة الأمم المتحدة.