مسؤول: ألمانيا تراجع قيود كورونا في أوائل يناير

قال أرمن لاشيت، رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، إن بلاده ستقرر في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل قيود فيروس كورونا التي يمكن رفعها.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، عن المسؤول الألماني أن بلاده تحث المواطنين على الاهتمام بالنظافة الشخصية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للإسهام في تقليل أعداد الإصابات.

وقال أرمن لاشيت، رئيس وزراء أكثر ولاية ألمانية سكانا في مقابلة مع إذاعة (دويتشلاند فونك) "سيتعين علينا في بداية يناير النظر فيما يمكن فتحه مجددا، وما يجب أن يظل مغلقا".

واتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع زعماء الولايات الاتحادية الست عشرة على تمديد وتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، على الأقل، ومن المرجح أن يجري تمديدها إلى يناير.

وقال وزير الاقتصاد بيتر أولتماير، أمس السبت، إن الإجراءات يمكن أن تستمر حتى أوائل الربيع المقبل إذا لم تجر السيطرة على معدلات الإصابات.

وأضاف لاشيت أنه سيجري تخفيف القيود في أسرع وقت ممكن إذا سمحت بذلك معدلات الإصابة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت 14611 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو معدل أقل بنحو ألف حالة مقارنة بالأسبوع السابق.