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    إيران تناشد الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن "المعايير المخزية" وإدانة إسرائيل بمقتل العالم النووي

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    ناشد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي بإدانة إسرائيل في مقتل عالمها النووي محسن فخري زاده في طهران.

    وقال ظريف في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد قتل الإرهابيون عالم إيراني ممتاز. هذا الجبن الذي توجد فيه مؤشرات جدية على دور إسرائيل، هو تعبير عن إثارة حرب يائسة من قبل الجناة".

    وتابع في تغريدة أخرى: "تناشد إيران المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، التخلي عن المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي الذي تمارسه الدولة".

    وأكد الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي، يوم السبت، أنه لا يوجد لديه دليل بشأن من يقف وراء قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

    وقال هنجبي لقناة لايف إن 12:" ليس لدي دليل عمن فعل ذلك. لا يتعلق الأمر بأني لا يمكنني الكلام لأنني مسؤول، ليس لدي أي دليل فعلا"، حسبما ذكرت رويترز".

    ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ترامب يعلق على اغتيال العالم النووي الإيراني: "دون تعليق"
    وهنجبي من الوزراء الإسرائيليين المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    ​وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

    و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

    ​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن نتنياهو قبل عامين عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

    ​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية

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    الكلمات الدلالية:
    عالم نووي, الخارجية الإيرانية, محمد جواد ظريف, إسرائيل, إيران
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