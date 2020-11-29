اليابان تطلق صاروخ بقمر صناعي لنقل البيانات البصرية

أطلقت اليابان صاروخ H2A مع قمر صناعي للبيانات اليابانية 1 (JDRS-1) من قاعدة تانيغاشيما الفضائية في جنوب غربي البلاد.

تم إطلاق الصاروخ في الساعة 16.25 بالتوقيت المحلي (10.25 بتوقيت موسكو). سيتعين عليه إطلاق القمر الصناعي JDRS-1 في مدار متزامن مع الأرض، مصمم لنقل البيانات للأغراض العسكرية والمدنية، حسب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

من المفترض أن القمر الصناعي سيوفر نقل البيانات بين أجهزة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في المدار الأرضي المنخفض والمحطات الأرضية للاتصالات الفضائية.