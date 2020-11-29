بريطانيا تخلد ذكرى أول مسلم يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء

احتفلت هيئة التراث الإنجليزي بعالم الفيزياء الباكستاني الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء محمد عبد السلام، الذي توفي عام 1996، بوضع اسمه على اللوحة الزرقاء التي تعد تكريما لمن يتم وضع أسماءهم عليها كل عام.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة، على "تويتر" لوحة تذكارية تحمل صورة عبد السلام وبجوار "اللوحة الزرقاء" التي تعد رمزا تاريخيا يتم تثبيته في الأماكن التي كان يقيم فيها أشخاص لهم تأثير كبيرا في مجالهم عالميا.

Our final blue plaque of the year celebrates the Physicist and Champion of Science, Abdus Salam! 🔵 Salam's work on electroweak theory contributed to the discovery of the Higgs boson particle – the 'God particle' which gives everything mass. pic.twitter.com/5agtaMBPHk — English Heritage (@EnglishHeritage) November 27, 2020

وكتبت هيئة التراث الإنجليزي: "تم اختيار اللوحة الزرقاء لهذا العام لتكون باسم عالم الفيزياء وبطل العلوم محمد عبد السلام الذي عاش في الفترة من 1926 حتى 1996".

وقالت في تدوينة أخرى: "انضم عبد السلام إلى رواد العلوم الذين تم تدوين أسماءهم على "اللوحة الزرقاء"، لكن ما يزيد قيمة هذا الاختيار هو أن نسبة العلماء من بين الذين حصلوا عليه حتى الآن نحو 15 في المئة".

In 1979 Abdus Salam, Sheldon Glashow, and Steven Weinberg were awarded the Nobel Prize for Physics for their contributions to the theory of unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles.



📷 Nobel Laureates Ceremony in 1979. pic.twitter.com/X3BhUQGUnG — English Heritage (@EnglishHeritage) November 27, 2020

وعلقت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر" بتدوينة قالت فيها:"البروفيسور عبد السلام كان عالما فيزيائيا كبيرا، ونصيرا لدور الدول النامية بمجال العلوم مستلهما بذلك من دينه الإسلام".

وأضافت: "صممت هيئة التراث الإنجليزي لوحة تذكارية تكريما له باعتباره أول مسلم يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء".

"البروفيسور عبد السلام كان عالما فيزيائيا كبيرا، ونصيرا لدور الدول النامية بمجال #العلوم مستلهما بذلك من دينه #الإسلام. وقد صممت هيئة التراث الإنجليزي لوحة تذكارية تكريما له باعتباره أول #مسلم يحصل على جائزة #نوبل في #الفيزياء"



- لورد طارق أحمد @tariqahmadbt



📷@EnglishHeritage pic.twitter.com/nwpQnPvRFB — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 29, 2020

وتعد اللوحة الزرقاء علامة دائمة يتم تثبيتها في مكان عام في المملكة المتحدة أو في أماكن أخرى لإحياء ذكرى ارتباط موقع معين بشخص مشهور أو حدث، وتعد بمثابة علامة تاريخية.

وحصل العالم الباكستاني محمد عبد السلام على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979، بعدما أسهمت أبحاثه في وضع أسس إحدى النظريات في فيزياء الجسيمات التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، بحسب ما ذكرته "بي بي سي" التي أشارت إلى أنه مهد السبيل لاكتشاف جسيم "بوزون هيغز" المسؤول عن اكتساب جميع الجسيمات الأخرى لكتلتها.